أخبار عاجلة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا -
رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة -
ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة -
«شيء خطير يحدث».. مستشار بايدن : المتحور «أوميكرون» سيظهر تقريبا في كل مكان -
رشوان توفيق: رأيت ابني متوفيا في المنام قبل وفاته -
رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. شركات طيران ترفض إركاب أصحاب تأشيرات الزيارة والعمل في

Print
مصر.. شركات طيران ترفض إركاب أصحاب تأشيرات الزيارة والعمل في السعودية .. شركات طيران ترفض إركاب أصحاب تأشيرات الزيارة والعمل في
لحين إصدار السلطات في المملكة قرارًا بشأنهم.. باستثناء الكوادر الطبية والتعليمية

مصر.. شركات طيران ترفض إركاب أصحاب تأشيرات الزيارة والعمل في السعودية

كشف العديد من العاملين المصريين بالمملكة، عن منع بعض شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية والمتجهة إلى المملكة العربية ، سفر أصحاب تأشيرات الزيارة العائلية لذويهم المقيمين بالمملكة وتأشيرات العمل الجديدة؛ لحين إصدار السلطات السعودية قرارًا بشأنهم.

وقامت شركات الطيران بإلغاء سفر العشرات من أصحاب التأشيرات للزيارة العائلية وتأشيرات العمل الجديدة، وتم استثناء تأشيرات الزيارة للكوادر الطبية والتعليمية فقط، وسُمِح لهم بالصعود إلى الطائرة.

وعن الوضع الخاص بفيروس كورونا في ، سجل مؤشر الإصابات يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021، 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 31 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بلغ 348611 حالة من ضمنهم 290671 حالة تم شفاؤها، و19811 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

سفير مصر في جنوب إفريقيا: لا إصابات بين أفراد الجالية بـ أوميكرون

سفير مصر في جنوب إفريقيا: لا إصابات بين أفراد الجالية بـ أوميكرون

هل مصر هي مصدر إصابة سيدة بلجيكية بمتحور «أوميكرون»؟.. متحدث «الصحة» يوضح

هل مصر هي مصدر إصابة سيدة بلجيكية بمتحور «أوميكرون»؟.. متحدث «الصحة» يوضح