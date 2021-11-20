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تحذير: تكرار هذا الأمر ليلًا علامةٌ على مرض خطير.. لا تتجاهلها

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تحذير: تكرار هذا الأمر ليلًا علامةٌ على مرض خطير.. لا تتجاهلها تحذير: تكرار هذا الأمر ليلًا علامةٌ على مرض خطير.. لا تتجاهلها
من الصعب اكتشافه في وقت مبكر بسبب عدم وجود أعراض واضحة

تحذير: تكرار هذا الأمر ليلًا علامةٌ على مرض خطير.. لا تتجاهلها

حذّر خبراء طبيون من أن الحاجة المفاجئة أو الرغبة المتزايدة للتبول طوال الليل قد تكون علامة على الإصابة بسرطان البروستاتا.

ويُقصد بـ"التبول الليلي الحاد" -حسب عيادة كليفلاند الأمريكية- الحالة التي تجعلك تستيقظ مرارًا أثناء الليل للتبول.

وتقول دراسات، وفق "سكاي نيوز عربية": إن التبول الليلي الحاد يحدث عند حوالى 25% من الأشخاص المصابين بسرطان البروستاتا، كأثر جانبي للعلاج الإشعاعي.

وذكرت صحيفة "كوفنتري تيليغراف" البريطانية، أن التبول الليلي الحاد يحدث "عادة في المراحل المتأخرة من المرض؛ مما يستدعي علاجات فورية".

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا: إن "سرطان البروستاتا لا يسبب عادة أي أعراض حتى يكبر السرطان بدرجة كافية للضغط على الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى الخارج".

وأضافت: "يمكن أن تشمل أعراض سرطان البروستاتا الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، غالبًا أثناء الليل".

ويقول خبراء إنه عادة يكون من الصعب اكتشاف سرطان البروستاتا في وقت مبكر؛ وذلك بسبب "عدم وجود أعراض واضحة وظاهرة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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