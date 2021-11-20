أمريكا تتعاقد مع 3 شركات لتطوير أنظمة دفاع تتصدى للصواريخ فوق الصوتية

★ ★ ★ ★ ★

تتجاوز قيمة العقود أكثر من 60 مليون دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أن المجموعات الدفاعية الأمريكية العملاقة "رايثيون" و"لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان"، ستطور صواريخ لمساعدة الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل ضد الهجمات فوق الصوتية؛ بحسب ما أوردته "فرانس 24" اليوم (السبت).

وأوضح "البنتاغون"، أن العقود الثلاثة التي تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من ستين مليون دولار جرى توقيعها لتطوير صواريخ اعتراضية.

ويمكن لهذه الصواريخ فوق الصوتية أن تحلق بسرعة أكبر بخمس مرات على الأقل من سرعة الصوت، أي بسرعة "ماخ 5"، وهي أكثر قدرة على المناورة من الصواريخ الباليستية، ويمكن أن تعمل على ارتفاع منخفض مما يجعل رصدها أصعب.

واختبرت الولايات المتحدة بنجاح تكنولوجيا الصواريخ فوق الصوتية التي تستخدمها روسيا والصين في أكتوبر الماضي.

واختبرت الصين مؤخرًا صاروخًا فوق صوتي بشحنة نووية يصعب التصدي له.