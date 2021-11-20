«فتحيت عينها»..أسرة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 25 يوما في المستشفى

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كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرًا تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، مشيرأ إلى أن الفنانة تخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي .

وقال «طعيمة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«أن حالة الفنانة سهير البابلي تتحسن، وبمجرد ما نقرأ بجانبها الرقية الشرعية تنتبه وتفتح عينها»، مؤكدًا أن الأطباء قللوا نسبة الاعتماد على التنفس الصناعي.

وأضاف :«الحاجة سهير البابلي في المستشفي لما يقارب 25 يوما، ومازالت تحتاج دعوات جمهورها ومحبيها فقد قدمت مسيرة فنية مهمة، أفادت منها المجتع«.

وكان «طعيمة» قد أكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، قبل أيام أن حالة الفنانة الكبيرة سهير البابلي تشهد حالة من التراجع بعد الاستقرار.