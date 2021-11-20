أخبار عاجلة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة -
الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد -
بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية -
ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله» -
اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا -
رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة -
ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة -
«شيء خطير يحدث».. مستشار بايدن : المتحور «أوميكرون» سيظهر تقريبا في كل مكان -
رشوان توفيق: رأيت ابني متوفيا في المنام قبل وفاته -
رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«فتحيت عينها»..أسرة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 25 يوما في المستشفى

Print
«فتحيت عينها»..أسرة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 25 يوما في المستشفى «فتحيت عينها»..أسرة سهير البابلي تكشف تطورات حالتها الصحية بعد 25 يوما في المستشفى

لاقتراحات اماكن الخروج

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرًا تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات، مشيرأ إلى أن الفنانة تخضع حالياً لجلسات علاج طبيعي .

وقال «طعيمة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«أن حالة الفنانة سهير البابلي تتحسن، وبمجرد ما نقرأ بجانبها الرقية الشرعية تنتبه وتفتح عينها»، مؤكدًا أن الأطباء قللوا نسبة الاعتماد على التنفس الصناعي.

وأضاف :«الحاجة سهير البابلي في المستشفي لما يقارب 25 يوما، ومازالت تحتاج دعوات جمهورها ومحبيها فقد قدمت مسيرة فنية مهمة، أفادت منها المجتع«.

وكان «طعيمة» قد أكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، قبل أيام أن حالة الفنانة الكبيرة سهير البابلي تشهد حالة من التراجع بعد الاستقرار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

بشرى سارة بشأن السفر المباشر إلى المملكة العربية السعودية

ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»

ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»