«ما تحت التراب؟».. كتاب جديد لمصطفى هواش

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صدر حديثا كتاب «ما تحت التراب»، للكاتب مصطفى هواش، للمشاركة به في الدورة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته يناير المقبل بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

الكتاب يكشف عن العديد من الأسرار حول ما يدور في باطن الأرض، وما تحويه من معادن وكنوز.

الكتاب يعد الأول للمؤلف في معرض الكتاب، الذي يقام بمشاركة مئات دور النشر، والتي تحل فيه اليونان ضيف شرف الدورة.

المعرض ال ٥٣ تم اختيار اسم الكاتب الكبير يحيى حقي شخصية له، ويشهد العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

كما أنه من المقرر إقامة حفلات توقيع لإصدارات دور النشر، بحضور المؤلفين والمبدعين في أماكن يتم تخصيصها لهم في مركز المعارض.