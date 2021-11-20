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الأمطار الغزيرة مستمرة.. حالة الطقس غدًا الأحد وإلى الجمعة 26 نوفمبر

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الأمطار الغزيرة مستمرة.. حالة الطقس غدًا الأحد وإلى الجمعة 26 نوفمبر الأمطار الغزيرة مستمرة.. حالة الطقس غدًا الأحد وإلى الجمعة 26 نوفمبر

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أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غداً الأحد 21 نوفمبر إلى الجمعة 26 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً على كل الأنحاء.

وذكرت الأرصاد أنه اعتبارًا من غداً الأحد تخف حدة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح وانخفاض درجات الحرارة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس غداً الأحد 21 نوفمبر:

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش) مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومنطقة خليج السويس وسيناء (راس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين) على فترات متقطعة.

كما أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 22 نوفمبر:

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على بعض الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 40-50%% تقريبا.

- من الثلاثاء 23 نوفمبر إلى الجمعة 25 نوفمبر:

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأحد 21 نوفمبر إلى الجمعة 26 نوفمبر 2021

- الأحد 21 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 20 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 20 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 22 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 21 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 21 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 22 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 24 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- الأربعاء 24 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- الخميس 25 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 23 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 درجة والصغرى 16 درجة.

- الجمعة 26 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 15، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 28 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 27 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 30 درجة والصغرى 16 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غداً الأحد 21 نوفمبر إلى الجمعة 26 نوفمبر 2021.

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المصرى اليوم

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