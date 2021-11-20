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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وسلاح في أسوان

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ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وسلاح في أسوان ضبط 4 عاطلين بحوزتهم بانجو وسلاح في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، السبت ، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 700 جرام من مخدر البانجو و3 قطع أسلحة نارية .

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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