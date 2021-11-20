تحالف ثلاثي لتطوير 580 فيلا جديدة لمستفيدي "سكني" في "جوان" بالرياض

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لزيادة المعروض العقاري من الوحدات التي تلبي تطلعات الأسر السعودية

أبرّمت ثلاث مجموعات سعودية تحالفاً لتنفيذ مشروع سكني جديد في ضاحية الجوّان الواقعة شمال مدينة الرياض، وتطورها الشركة الوطنية للإسكان، بهدف زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية المستفيدة من برنامج "سكني"، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتعزيز العرض وتمكين الطلب على الوحدات لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70% بحلول 2030.

ويأتي التحالف العقاري بين ثلاثة مطورين عقاريين هم شركات: العثمان والتميمي والقباني، تحت مظلة شركة تلال العقارية، لتنفيذ مشروع سكني جديد بضاحية الجوان شمال الرياض يوفّر 580 فيلا وتاون هاوس على مساحة تقدر بنحو 300 ألف م2، ووقعت الشركة مؤخراً اتفاقية مع الوطنية للإسكان لتنفيذ المشروع برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن التحالف بين الشركات الثلاث يهدف إلى توفير المزيد من الوحدات السكنية للإسهام في رفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن التحالفات بين شركات التطوير العقاري يُعد نموذج عمل متقدم أثبت جدارته في كثير من المشاريع على مستوى العالم لضخ وحدات سكنية عصرية ذات جودة عالية وسعر مناسب.

وأشار إلى أن التحالفات في قطاع التطوير العقاري بعد استكمال تأهيلها تُسهم في توحيد القوى الاستثمارية ورؤوس الأموال للخروج بأفضل الحلول العقارية وتوفير الخيارات المتنوعة من الوحدات السكنية التي ترضي تطلعات الأسر السعودية، وتوفير الخيارات التي تتلاءم مع معايير برنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير جميع الضمانات اللازمة لجودة الوحدات السكنية.

وأكد وكيل الوزارة للتطوير العقاري على دعم وتمكين الوزارة للتحالفات بين الشركات الوطنية من خلال تقديم كافة الدعم المتكامل للمطورين العقاريين لتسهيل إجراءاتهم ومعاملاتهم، وتطوير الخدمات المقدمة لهم عبر لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي"، ومركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام"، بهدف تعزيز المعروض العقاري السكني في كافة مدن المملكة وزيادة توازن السوق.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة تلال العقارية عبدالرحمن البسام، إلى أن المشروع هو باكورة أعمال التحالف التطويرية بهدف المساهمة في توفير الخيارات السكنية المتنوعة وزيادة المعروض السكني المناسب لتطلعات الأسر السعودية، معرباً عن شكره للوزارة والشركة الوطنية للإسكان لإتاحة فرص استثمارية أمام التحالف لتحقيق رؤيته المستمدة من رؤية المملكة 2030 لبناء مجتمعات مُلهِمة وحياة رغيدة لساكنيها.

يُذكر أن برنامج "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه يوفر مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية بالتعاون مع المطورين من القطاع الخاص، وذلك ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 107 مشاريع تحت الإنشاء توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.