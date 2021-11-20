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من البحرين.. وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن الالتزام الأمريكي نحو

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من البحرين.. وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن الالتزام الأمريكي نحو السعودية من البحرين.. وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن الالتزام الأمريكي نحو
أكد أن إيران هي المزعزع الرئيس لاستقرار المنطقة ومناطق أخرى حول العالم

من البحرين.. وزير الدفاع الأمريكي يتحدث عن الالتزام الأمريكي نحو السعودية

أكّد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن؛ السبت، أن أمريكا ستبقى ملتزمة بعلاقاتها مع الحلفاء حول العالم، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، حتى بعد انسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان، وتحويل اهتمامه إلى مواجهة الصين.

وأعاد "أوستن"؛ في جلسة تلقى فيها أسئلة بعد كلمته في العاصمة البحرينية، المنامة، بعد سؤاله غير مرة حول التزام أمريكا بالمنطقة بعد الانسحاب من أفغانستان؛ التأكيد على بعض النقاط التي ذكرها في كلمته، قائلاً إن أمريكا ملتزمة كل الالتزام بهذه المنطقة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لقد سمعتموني أقول إن التحدّي الأبرز هو الصين بالنسبة لنا" وأضاف: "ولم تسمعوا ذلك في المنطقة فحسب؛ بل فعلتم في أوروبا وبعض المناطق الأخرى، وكما قلت في كلمتي، إن الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى، ويجب أن تحمي مصالحها حول العالم، لذلك نبقى ملتزمون تجاه هذه المنطقة، ولا يزال لدينا عشرات آلاف الجنود في المنطقة، ولدينا قدرات عالية هنا"، بحسب قوله.

وكان "أوستن" قد اعتبر أن إيران المزعزع الرئيس لاستقرار المنطقة ومناطق أخرى حول العالم، مؤكداً دعم أمريكا الكامل للسعودية لمواجهة التهديدات الحوثية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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