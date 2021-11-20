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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

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مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

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لقي عامل مصرعه فيما أصيب 3 آخرين في حادث تصادم بطريق الصعيد الشرقي في المنيا .

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة ، بتصادم سيارة رقم 1854 م ا ع ملاكي باخرى فرت هاربة، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، شمال قرية بني حسن الشروق ، جنوب مدينة المنيا.

تسبب الحادث في مصرع عز الدين سيد محمد، 36 سنة، عامل ، مقيم بمحافظة الأقصر، واصابة 3 آخرين واهم احمد عزب سعد الدين، 40 سنة، محمود محمد علي، 60 سنة ، ابوحسن حسن فهيم ،32 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة الأقصر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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