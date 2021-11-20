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مياه الغربية : جولة تفقدية لمتابعة رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

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مياه الغربية : جولة تفقدية لمتابعة رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار مياه الغربية : جولة تفقدية لمتابعة رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

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تابع الدكتور مهندس حمــدى محمـد شـطــا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، استعداد الشركة لمواجهة موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها محافظة الغربية، مشيرا إلى أنه تم إتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع أية حالات طارئة بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار، وبناءا عليه تم تشكيل غرفة الطوارئ المركزية يترأسها رئيس الشركة بالتنسيق مع غرفة الطوارئ والأزمات بديوان عام المحافظة ومع السادة رؤساء المدن والأحياء على مستوى مراكز المحافظة .

كما قامت جميع أفرع الشركة بتوزيع السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة في الأماكن الحيوية وفقاً لخطة التمركز المتفق عليها مسبقاَ مع قيادات المحافظة .

المصرى اليوم

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