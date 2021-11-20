طلب إحاطة ضد مراكز «الإدمان» غير المرخصة: كارثية وأصبحت «سبوبة» كبيرة

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وصف النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب ازدياد مراكز علاج الإدمان التي تعمل بدون الحصول على تراخيص من وزارة الصحة والسكان بـ «الكارثية» وأنها أدت إلى زيادة أعداد المدمنين، وقال إنه خلال الفترة الماضية انتشرت هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت «سبوبة» كبيرة لمنعدمى الضمير والباحثين عن المال الحرام والمتاجرة في صحة الشباب المدمن.

وطالب «زين الدين» في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وموجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بشن حملات مفاجئة ومكثفة على مثل هذه المراكز التي تدمر صحة الشباب من المدمنين، مؤكداً ضرورة تطبيق أشد العقوبات على المخالفين.

وأضاف متساءلا عن أسباب انتشار هذه المراكز بصورة مخيفة ومفزعة، مطالباً الأسر المصرية عدم الزج بأبنائهم داخل مثل هذه المراكز غير المرخصة والتى تعمل في الخفاء وليس لديها أبسط الاساليب العلمية والطبية في علاج المدمنين.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، قد شنت حملة موسعة على مراكز علاج الإدمان الخاصة بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، وإدارة البحث الجنائي، ومفتشي الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الطبية غير الحكومية «الخاصة»، وضبط المخالف منها، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن مداهمة ٦ مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، ومحتجز بها عدد كبير من المواطنين «المدمنين»، وبعض المرضي النفسيين، ويديرها أشخاص غير مؤهلين، كما تبين أن الأماكن الستة غير مستوفاة للإشتراطات الصحية، ولا يوجد بها أي فريق أو إشراف طبي على المرضي، مما يعرض صحتهم للخطر، هذا بالإضافة إلى مخالفة المنشآت لسياسات مكافحة العدوي، وقانون البيئة، مع عدم إتخاذ أي إجراءات إحترازية، مما يؤدي إلى إنتشار العدوي بين النزلاء.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٦ محاضر بمركز شرطة العاشر من رمضان، وتم إحتجاز مشرفي هذه المنشآت للعرض على النيابة العامة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم إستدعاء ذوي المرضي، لتحويل ذويهم إلى المراكز الطبية المختصة والمعتمدة، لتلقي العلاج اللازم، أو تسليمهم لذويهم، مؤكداً على إستمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية والدوائية، ومختلف المنشآت الأخري بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لجميع فريق العمل المشارك في الحملة على الجهود المبذولة لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية