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كاراتيه الأهلي يجرى اختبارات الترقي للحزام لـ300 لاعب

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كاراتيه الأهلي يجرى اختبارات الترقي للحزام لـ300 لاعب كاراتيه الأهلي يجرى اختبارات الترقي للحزام لـ300 لاعب

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يجري جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي الاختبارات الخاصة بالأحزمة والترقي إلى المستويات الأعلى، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة.

ويشارك في الاختبارات 300 لاعب من النادي الأهلي في مختلف المراحل العمرية، تحت إشراف لجنة تحكيم من الاتحاد المصري للكاراتيه ضمت كلًّا من على صبري وماهر حمزة.

فيما تستكمل اختبارات الحزام تحت إشراف جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، غدًا السبت بفرع مدينة نصر بمشاركة 400 لاعب.

وكان جهاز الكاراتيه قد بدأ إجراء اختبارات الترقي، في فرع الشيخ زايد، وشارك فيها 450 لاعبًا.

ويقود جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي مراد عاصم رئيسًا، ومحمد حسن عصمت مديرًا للجهاز، وطارق رجب مديرًا فنيًّا لـ«الكاتا»، وأشرف صالح مديرًا فنيًّا لـ«الكوميتيه».

ويتولى قطاع ناشئي كاراتيه النادي الأهلي كل من حاتم يوسف مديرًا لقطاع الناشئين «كوميتيه»، ومحمد فاروق مدير قطاع الناشئات «كوميتيه»، وجمال خليل عبدالعال مديرًا لقطاع الناشئين «كاتا»، وعلي صبري عبدالعزيز مديرًا لقطاع الناشئات «كاتا».

فيما يضم الجهاز الإداري، عبدالناصر عبدالكريم مديرًا إداريًّا، وأحمد محمد السيد، وإسلام الجابري وأنور حسن عبده إداريين.

المصرى اليوم

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