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أعلنت مديرية الطرق والنقل في المنيا، تنفيذ خطة إقامة مطبات صناعية بطريق مصر- أسوان الزراعي السريع أمام المدن والقرى لتقليل السرعات، والحد من حوادث الطرق .

قال المهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق بالمنيا، تم التنسيق مع الوحدات المحلية، لإقامة المطبات حرصا علي سلامة المواطنين وتخفيف سرعات السيارة، حيث تم إنشاء مطبات على طريق مصر أسوان بمدينة ملوي، ومراكز الشمال ، منعا للحوادث وتم التنفيذ من مشرفي مشروعات المديرية.

كما تم إقامة مطبات شوكيه بمداخل ومخارج عدد من الشوارع بمدن المحافظة، حيث قام النائب احمد حته، عضو مجلس النواب، بالتبرع بالتركيبات الحديدية للمطبات الشوكية بمدينة مغاغة، مما تسبب في انتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق.