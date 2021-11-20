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بث مباشر.. مشاهدة ليفربول ضد الأرسنال مباشر في الدوري الإنجليزي السبت 20-11-2021

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بث مباشر.. مشاهدة ليفربول ضد الأرسنال مباشر في الدوري الإنجليزي السبت 20-11-2021 بث مباشر.. مشاهدة ليفربول ضد الأرسنال مباشر في الدوري الإنجليزي السبت 20-11-2021

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محمد صلاح قائد الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، يخوض فريقه أمام نظيره أرسنال.

ليفربول يواجه الآرسنال الإنجليزي عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2021- 2022.

وتلقى أرسنال أنباء مشجعة قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول مساء السبت، ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ذا صن»، انضم المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى تدريبات آرسنال، بعد مخاوف أحاطت باللاعب البالغ من العمر 32 عاما إثر تعرضه للإصابة مع منتخب بلاده أمام ليبيا يوم الجمعة الماضي.

وأحرز أوباميانج الهدف الوحيد في المباراة لفريقه من ركلة جزاء قبل مغادرته المباراة، ولم يشارك في المباراة الثانية أمام كإجراء احترازي.

وعاد أوباميانج إلى التدريبات الجماعية مع لاعبي أرسنال يوم الأربعاء، ولن يتردد المدرب ميكيل أرتيتا الآن في استدعاء المهاجم لمواجهة ليفربول .

ويأتي آرسنال خامسا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة خلف ليفربول بفارق نقطتين، ويأمل الفريق اللندني في مواصلة سلسلة المباريات التي حافظ فيها على سجله نظيفا من الهزائم بكافة المسابقات، والتي وصلت إلى 10 مواجهات.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: اليسون بيكر.

الدفاع: ارنولد- ماتيب- فان دايك- تسيميكاس.

الوسط: فابينهو- كورتيس جونز- تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح- جوتا- ماني.

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واستعاد نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح ذكريات فوزه على نظيره أرسنال في آخر المواجهات التي جمعت الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

ويستقبل ليفربول نظيره أرسنال يوم السبت 20-11-2021 على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من البريميرليج.

وأعاد الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر نشر مقطع لهدف محمد صلاح خلال المباراة الأخيرة مع أرسنال تحت تعليق: «استلام رائع، مهارة استثنائية، سرعة كبيرة وإنهاء عظيم!.. هدف لا يُنسى من الملك المصري محمد صلاح في شباك منافس الريدز المقبل».

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المصرى اليوم

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