تحرير ١٤ محضر مخالفة في حملات تفتيشية علي محلات الجزارة والمطاعم بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ، ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع الطيور ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية، بالإشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية ،وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري ،أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 14 محضر مخالفة لمحالات جزارة، وضبط 183 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.