الأهلي يفوز على جمعية الشبان المسيحيين في بطولة الدوري لتنس الطاولة

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حقق فريق تنس طاولة الأهلي «رجال» الفوز على جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، بنتيجة 3- 0، في افتتاح مباريات الدور الثاني من دور المجموعات، ضمن منافسات بطولة الدوري العام، التي أقيمت على صالة جمعية الشبان المسيحيين.

وقدم فريق رجال تنس طاولة الأهلي عرضًا قويًّا، ونجح في تحقيق الفوز، بمشاركة كل من سيد لاشين وشادي مجدي ومحمد شومان، ليواصل سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في جميع مباريات الدور الأول، على فرق جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، وأسوان، وألعاب دمنهور، والحوار، وطنطا بنتيجة واحدة في جميع المباريات 3-0.

وأبدى أشرف عبدالفتاح، المدير الفني لفريق تنس طاولة الأهلي، سعادته باستمرار الانتصارات في منافسات بطولة الدوري، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا مستوى مميزًا خلال المباريات القادمة.

وأضاف أن الأهلي يسعى لاستكمال مسيرته، والاحتفاظ بلقب بطولة الدوري، مشيرًا إلى أن أهم ما يميز الفريق هي اللعب بروح عالية، بالإضافة إلى أنهم يتمتعون بخبرات كبيرة.

‎ويحمل «رجال تنس طاولة الأهلي» لقب بطولة الدوري، التي توج بها في الموسم الماضي عن جدارة واستحقاق، تحت قيادة مدربه أشرف عبدالفتاح.

‎ويضم فريق رجال تنس طاولة الأهلي لاعبين مميزين، على رأسهم سيد لاشين ومحمد البيلي ومحمد شومان وخالد عصر وعمر بدير وشادي مجدي، حيث يتم الاعتماد عليهم في مباريات الدوري، بالإضافة لوجود مجموعة أخرى من اللاعبين الشباب والناشئين، الذين يتدربون بشكل دائم مع الفريق لاكتساب الخبرات المطلوبة.

‎ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبدالفتاح إداريين.‏