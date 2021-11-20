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الأرصاد: حالة جوية مطرية جديدة محمّلة بزخات البرد على المملكة

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الأرصاد: حالة جوية مطرية جديدة محمّلة بزخات البرد على المملكة الأرصاد: حالة جوية مطرية جديدة محمّلة بزخات البرد على المملكة
"قازنلي": نشاط للرياح الجنوبية على المنطقة الشرقية ومناطق وسط البلاد

الأرصاد: حالة جوية مطرية جديدة محمّلة بزخات البرد على المملكة

توقّع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عادل قازنلي؛ أن تسود حالة جوية مطرية جديدة على المملكة محمّلة بزخات البَرَد وتغيرات بدرجات الحرارة.

وأضاف قازنلي؛ أنه يتوقع نشاطاً للرياح الجنوبية على المنطقة الشرقية ومناطق وسط المملكة.

وتابع في مداخلة على قناة ، أنه بعد انتهاء الظاهرة الجوية ستعود الرياح الشمالية الباردة، ومعها ستعود درجات الحرارة إلى الانخفاض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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