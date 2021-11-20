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طفح الصرف الصحي يهدد سكان بدر بشفا الرياض.. روائح كريهة وبعوض

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شكاوى عدة ومطالبات للجهات المعنية بوضع حلول عاجلة

طفح الصرف الصحي يهدد سكان بدر بشفا الرياض.. روائح كريهة وبعوض

اشتكى عدد من سكان حي "بدر بالشفا مخطط رقم ٦٨١" بالرياض، وتحديداً خلف مركز صحي بدر الثالث، من طفح مياه الصرف الصحي.

وقال أحد سكان الحي المواطن محمد الوهيبي: إنهم قدّموا عدداً من الشكاوى، ولم يتم حل المشكلة حتى الآن.

وأضاف أن طفح مياه الصرف الصحي شكّل ما يشبه البحيرة؛ مما تَسَبّب في خروج روائح كريهة وتجمع للبعوض الناقل للأمراض المُعدية والوبائية، بالإضافة إلى تراكم النفايات التي قد تخلّف كارثة بيئية يتضرر منها سكان الحي.

وطالَبَ بسرعة تجاوب الجهات المعنية مع هذه المشكلة، والتعامل معها وإزالتها فوراً.

طفح الصرف الصحي يهدد سكان بدر بشفا الرياض.. روائح كريهة وبعوض

طفح الصرف الصحي يهدد سكان بدر بشفا الرياض.. روائح كريهة وبعوض

طفح الصرف الصحي يهدد سكان بدر بشفا الرياض.. روائح كريهة وبعوض

طفح الصرف الصحي يهدد سكان بدر بشفا الرياض.. روائح كريهة وبعوض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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