فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى في الاسكندرية و«الهلباوى» نائباً (صور)

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أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس ادارة النادى الاولمبى في الاسكندرية، مساء أمس فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الجديد بعد حصوله على 6706 صوتاً وماجدة الهلباوي بمنصب النائب بعد حصولها على 4600 صوتا.

كما فاز بمقعد أمين الصندوق حسن مفيد شعلان وحصل على 6225 صوتاً، وفاز بمقاعد العضوية تحت السن كل من وائل ايريرا وحصل على 5607 صوتاً، وعصام زغلول وحصل على 5453 صوتاً، وإيهاب الكأس وحصل على 4826 صوت، وأحمد سعيد قطب وحصل على 4130 صوتاً، وهشام حمدي وحصل على 3748 صوتاً.

كما فاز بمقعد العضوية تحت السن، كل من أحمد ابو زهرة وحصل على 6122 صوتا، ومحمد عصام ابو يوسف وحصل على 3630 صوتاً.

بدورها أثنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، على أجواء العملية الانتخابية، مشيدة باللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وكذلك العاملين بمديرية الشباب والرياضة الذين أدوا عملهم على أكمل وجه رغم انخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة .

وأضافت «الشريف»، أنه في تمام الساعة السابعـة مساءاً تم الانتهاء من عملية الإدلاء بالأصوات داخل اللجان الفرعية وبحصر عدد الاعضاء تبين حضور (۱۳۱۸۳) من جملـة الأعضاء الذين لهم حق الحضور والبالغ عددهم (۳۰۹۱۳) عضو،مشيرة إلى أنه نظرا لان عدد الحاضرين يمثل أكثر من النصاب القانوني لصحة الانعقاد والمحدد له (٢٥٠٠) عضو طبقا لنص المادة رقم ٢٢ من لائحة النظام الأساسي للنادي وعلى ذلك توجه الأعضاء إلى مقر مناقشة جدول الأعمال بالصالة المغطاة بالدور العلوي وذلك بحضور لجنة قضائية وبحصر الاعضاء المتواجدين تبين حضور عدد (١٤٧٠) عضوا وبذلك لم يتم مناقشة جدول الأعمال حيث أن عدد الحاضرين لا يمثل أكثر من ثلث عدد الحاضرين طبقاً لنص المادة رقم (٢٨) من لائحة النظام الأساسي للنادي .

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)

فوز ناصر الشاذلي بمنصب رئيس النادى الأوليمبى فى الاسكندرية و"الهلباوى" نائباً بأشرس انتخابات (صور)