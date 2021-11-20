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التدافع علي الذهب يرفع الاسعار بعد المخاوف من كورونا
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
محمد هاني: هدفنا تحقيق الفوز في كل المباريات.. وعودة الجماهير تمنحنا ثقة
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
توافد أعضاء الجمعية العمومية للأهلي للمشاركة في الانتخابات
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
الاتحاد الأوروبي يطلق حزمته الثالثة من الإصلاحات
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:59 صباحاً
مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:58 صباحاً
«القوى العاملة» تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالأردن
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:43 صباحاً
«المحامين»: مجلس «جنوب الجيزة» يلتقي المحامي العام لتذليل عقبات العمل
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
إجراء الجولة الأولى بانتخابات الاتحادات الطلابية في 21 كلية بجامعة الإسكندرية الأحد
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
إسبانيا تستضيف اجتماع الهيئة الإدارية العليا لمنظمة السياحية العالمية بعد اعتذار المغرب
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
متحور كورونا الأفريقي.. لا يتأثر بمناعة العدوى السابقة ولا التطعيم (كل ما تريد معرفته)
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الجمعة 26 نوفمبر 2021 11:42 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
ما عقوبة من يدعم حماس في بريطانيا إذا أقر البرلمان قانون حظر الحركة؟
فيديو
cnn arabic
السبت 20 نوفمبر 2021 10:39 صباحاً
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