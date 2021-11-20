محافظ كفر الشيخ: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

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شهدت مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، صباح اليوم السبت، انتشار معدات مجالس المدن، لرفع مياه الأمطار، بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

‏وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم، ورؤساء القرى، وفرق الكهرباء، وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، كما شددّ محافظ كفرالشيخ، على قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، والري، والميكانيكا، والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن.

حيث أشرَف اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، علي أعمال سحب مياه الأمطار بالمدينة اولاً بأول، مشدداً برفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى وانتشار معدات شفط المياه بكافة الشوارع والميادين، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل اعمال الصيانة لمعدات واجهزة الشفط وصيانة سيارات الكسح، وذلك لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، فضلًا عن شق قنوات مائية مصغرة لتصريف مياه الأمطار كنظام بديل لتصريف المياه ذات الكثافات العالية فى تجمعات مياه الأمطار.

وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، أعمال رفع مياه الأمطار أولاً بأول بشوارع المدينة فور سقوطها، وكذا بقري القن، والملاحة، والروضة، والورق، وسد خميس، فضلاً عن متابعة تسليك صفايات المطر بالشوارع لسحب تجمعات مياه الأمطار.

وأشرَفت السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، على أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع القرى، بالإضافة إلى فتح صفايات الامطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات اولاً بأول، وذلك نتيجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، أعمال سحب مياه الأمطار وأماكن تجمعها والأماكن المنخفضة بالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط المصالح الحكومية وداخل أسوار المدارس،و بالمستشفي المركزي والتأمين الصحي، بالإضافة إلي فتح وتسليك وتطهير صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشرف على سلامه، رئيس مدينة سيدى غازى على رفع مياه الأمطار بشوارع المدينة والقرى المحيطة بها، ورفع مياه الأمطار من أفنية المدارس، والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، كما تفقد محطات الرفع ، ومحطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة.

كما تابع ياسر خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، رفع مياه الأمطار من الشوارع بالمدينة والقرى، أولا بأول، واستمرار رفع درجة الطوارئ، والتواصل مع غرفة العمليات بالمحافظة، ومتابعة القرى التي هطلت بها الأمطار ومدها بسيارات الكسح.

كما تابع جمال سطور،رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع وعدم السماح ببقائها بها حتى لاتعوق المارة،وفتح صفايات الامطار، ومتابعة حالة قرى مركز بيلا لسرعة رفع مياه الامطار، في ظل تواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، كما تابع أعمال النظافة الصباحية ورفع المخلفات.