محافظ القليوبية يبحث آلية إنشاء محطة صرف صحي بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة

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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، لبحث آليات إنشاء محطة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بالخانكة.

جاء الإجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، ومسئولي شركة مياه القاهرة الكبرى، ومديري عموم الشئون الإقتصادية والإستثمار والشئون القانونية والشئون المالية و التخطيط والمتابعة و المكتب الفني.

وقال بيان صحفي، السبت، إن الاجتماع استعرض إنشاء محطة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية، ودراسة إستكمال الخطوات التنفيذية والتمويل لمحطة الصرف بمنطقه الشروق الصناعية تيسيرا على المستثمرين، وتلبية لحاجة تلك المنطقة الماسة لهذه الخدمة.

وأثنى «الهجان»، على أهمية المشروع، وضرورة القيام بصفة دورية بعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتفادي العقبات والمشكلات التي تعترض المشروع أولا بأول وتذليلها، والحرص على رفع مستوى التصميمات والتنفيذ وانتقاء المقاولين الأكفاء ذوي الخبرات المتعددة، والانتهاء من الأعمال خلال فترة زمنية قصيرة قدر الإمكان، للمساهمة بشكل كبير في توفير مشروع صرف صحي آمن محافظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية، لاسيما في المناطق الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إلى خدمات كثيرة.

ووجه المحافظ الحضور بضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن وبالمواصفات القياسية المطلوبة، مؤكدا بأنه تم التنسيق خلال الشهور الماضية مع هيئة التنمية الصناعية برئاسه اللواء محمد الزلاط والجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية لإنشاء تلك المحطة لخدمة المنطقة الصناعية بالشروق، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على كافة الأصعدة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة المشروعات الصناعية والتعدينية بأن الجهاز له خبرة كبيرة في إنشاء محطات المياه والمعالجة والصرف في معظم محافظات الجمهورية، موضحا أن الجهاز يقوم منذ انشائه بالقيام بأعمال إنشاء المشروعات القومية من خلال وزارة التجارة والصناعة، وكان آخرها مشروع نقل مدابغ مدينة العبور بمصر القديمة إلى مدينة الجلود بالروبيكي بمدينة بدر، وسوف يكون هناك تعاون في مجالات كثيرة مع محافظة القليوبية، خاصة وأن الجهاز يمتلك خبرة كبيرة في مجالات عدة منها إنشاء المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات.

الجدير بالذكر أنه قد تم توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة و الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية حيث تم الاتفاق على إنشاء محطة الصرف العام وملحقاتها بمنطقة الشروق الصناعية بمدينة الخانكة للقيام بإعداد مستندات طرح تنفيذ أعمال المحطة بتكلفة 83 مليون جنيه بطاقة 3500 م3/يوم (معالجة ثلاثية) لناتج الصرف الصناعي، بحيث يمكن إعادة استخدام المياه فى مجالات أخرى وبما يقلل من الأضرار الناتجة من صرفها بدون معالجة على شبكة الصرف الصناعي والحفاظ على البيئة، كما يمكن عمل إعادة تدوير لمخلفات الصرف الصناعي وبما يحقق عائد وذلك للحد من الأخطار التي قد تنتج من عدم معالجتها وفقا لمتطلبات المحافظة الحالية، ومن ثم طرحها على الشركات المتخصصة واستكمال جميع ما يلزم من أعمال لدراسة وتقييم العطاءات المقدمة لاختيار أفضلها فنيا وسعريا.