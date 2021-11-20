اليوم .. محاكمة الطالب المتهم بقتل جدته في البساتين

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى، اليوم السبت ، محاكمة الطالب المتهم بقتل جدته في البساتين.

كانت المحكمة الجلسة السابقة قررت إيداع الطالب المتهم بقتل جدته بمستشفى الأمراض العقلية النفسية بالعباسية، لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما إذا كان يعانى من أي مرض نفسى من عدمه، وحددت جلسة اليوم لإيداع التقرير.

كانت النيابة أحالت المتهم لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم كان يمر بضائقة مالية فبيّت النية وعقد العزم على سرقة جدته في البساتين، وتوجه لمسكنها مستغلا صلة القرابة وعقب دخوله قدم لها مشروبًا يحتوي على العقاقير المنومة ليتمكن من تنفيذ جريمته، إلا أنه لم يلن قلبه تجاه كهولتها فاستل أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سلك كهربائى» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ قانونى، مطوقًا عنقها بواسطته جاذبا طرفيه عاصرا إياه حتى خارت قواها قاصدا قتلها.

وقال النقيب الرائد كمال سليم، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، إن تحرياته دلت على صحة الواقعة وإن المتهم قتل جدته بعد أن وضع لها مهدئًا أحضره من إحدى الصيدليات في العصير وبعد أن قام بسرقتها قتلها لعدم افتضاح أمره.