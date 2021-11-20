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تحذيرات من سقوط أمطار على رأس غارب والزعفرانة شمال البحر الأحمر

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تحذيرات من سقوط أمطار على رأس غارب والزعفرانة شمال البحر الأحمر تحذيرات من سقوط أمطار على رأس غارب والزعفرانة شمال البحر الأحمر

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تلقت إدراة الأزمات بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إخطارا، بشأن توقعات بهطول أمطار ما بين الخفيفة وتصل إلى متوسطة الشدة على مدينة رأس غارب وقرية الزعفرانة شمال البحر الأحمر، كما أشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على جمهورية العربية خلال يومي السبت والأحد من الأسبوع الجاري.

وأصدر اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، تعليماته إلى كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، وتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات والاستعداد والالتزام بالتعليمات المستديمة في هذا الشأن لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن استمرار سقوط الأمطار.

المصرى اليوم

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