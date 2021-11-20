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عبد الحفيظ: التجديد لـ«معلول» في الأمتار الأخيرة

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عبد الحفيظ: التجديد لـ«معلول» في الأمتار الأخيرة عبد الحفيظ: التجديد لـ«معلول» في الأمتار الأخيرة

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أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن ناديه اقترب من تجديد التعاقد مع التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر، والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري.

وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور» :«التجديد لعلي معلول، في الأمتار الأخيرة، حيث يتبقى فقط بعض الرتوش البسيطة، سيتم حسمهما خلال الأيام القليلة المقبلة».

وعن رأيه في مسابقة الدوري، هذا الموسم قال:«جميع المباريات هذا الموسم صعبة للغاية، في ظل تلاحم المباريات وقوة المنافسة بين الفرق».مضيفًا :«الدوري قوي والدليل على ذلك أن الفرق قوية وأبرزها غزل المحلة، حيث يقدم زعيم الفلاحين مستوى مميز تحت قيادة محمد عودة».

وأضاف:«شكل الدوري اختلف تماما عن المواسم السابقة، وما زال الوقت مبكرا من أجل حسم التنافس في الدوري»، مشيرًا :«بعد 15 أو 16 أسبوع سوف تنحصر المنافسة بين ثلاثة فرق».

المصرى اليوم

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