محافظ شمال سيناء يتابع تصريف مياه الأمطار من شوارع مدينة العريش

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يتابع اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش، حيث قام المحافظ يرافقه العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، بتفقد تصريف المياه من الشوارع بجانب تفقد محطة الصرف الصحي بالعريش.

وأكد المحافظ، على أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة على مستوى المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع،موجهًا الشكر الي جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات علي الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.

وأعلن المحافظ عن استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا على استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وتشهد محافظة شمال سيناء ضمن عدد من محافظة الجمهورية طقسًا سيئًا، حيث تتعرض مدن المحافظة إلى سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة على مدار اليوم وانخفاض في درجة الحرارة ما أثر على مختلف مناحي الحياة بالمحافظة.