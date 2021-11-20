مخابز بلدية مخالفة ومنشآت دون ترخيص.. «تموين الإسكندرية» تحرر 357 محضرًا بـ7 إدارات

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قال محمد سعدالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن المديرية تواصل حملاتها لحماية المواطنين من التلاعب، وضبط المنظمة التموينية وضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية، شملت المخابز البلدية والمحال بـ7 إدارات فرعية وتم تحرير 357 محضر.

وشنت ادارة الرقابة التموينية بالمديرية حملة أسفرت عن تحرير 63 شملت ٥٤ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٩ محضر انتاج خبز ناقص الوزن،و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص.

وفى ادارة تموين العجمى حررت الحملة 76 محضر شملت ١٧ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،ومحضر لبقال تموين مخالف، ومحضرين لمحطتين وقود سيارات مخالفين، و٢١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٩ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و٧ محاضر استخدام مطبوعات في تغليف المواد الغذائية بالأسواق، ومحضرين إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص،ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و٥ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 90 محضر شملت ٤٢ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٢١ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لمنشأة بدون ترخيص، ومحضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة،ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 60 محضر شملت ٢٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ١٤ محضر انتاج خبز ناقص الوزن، و١٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٧ محضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، و٣ محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وفى ادارة تموين العامرية حررت الحملة 19 محضر شملت ١٣ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 19 محضر شملت ٥ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٧ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى ادارة تموين غرب والجمرك حررت الحملة 30 محضر شملت ١٣ محضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لثلاجتين حفظ مواد غذائية مخالفين، و٦ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٥ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و٤ محاضر إدارة مخبز سياحية بدون ترخيص.