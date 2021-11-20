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هجوم يستهدف القنصلية الإيرانية في هامبورغ والدوافع مجهولة

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هجوم يستهدف القنصلية الإيرانية في هامبورغ والدوافع مجهولة هجوم يستهدف القنصلية الإيرانية في هامبورغ والدوافع مجهولة
السلطات تبدأ التحقيق في ظل عدم استبعاد وجود خلفية سياسية وراءه

هجوم يستهدف القنصلية الإيرانية في هامبورغ والدوافع مجهولة

شن مجهولون هجوماً بمواد حارقة على القنصلية الإيرانية بمدينة هامبورغ الألمانية.

وقالت الشرطة: إن الجناة ألقوا مساء أمس الجمعة عبوة حارقة على باب حديدي يؤدي إلى باحة القنصلية في حي فينترهوده.

وبحسب البيانات: وقعت أضرار في الممتلكات عند مدخل القنصلية، ولم يسفر الهجوم عن إصابات.

ولم يتضح للشرطة حتى الآن الدافع وراء الجريمة. وتولت سلطات أمن الدول التحقيق، في ظل عدم استبعاد وجود خلفية سياسية وراء الهجوم.

وبحسب البيانات: تلقت الشرطة بلاغًا من أحد الشهود عن الواقعة مساء أمس، وبحسب بيانات الشاهد رأى رجلين يغادران المكان على عجل.

وقالت الشرطة: إنه أثناء الملاحقة التي بدأت على الفور تمت مصادفة رجلين في مكان قريب، لكن وفقًا للمعلومات الحالية، لا علاقة لهما بالجريمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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