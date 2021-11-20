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خبيرة تغذية: هذا الفيتامين يعزّز جهاز المناعة للجسم.. لا تهملوه

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خبيرة تغذية: هذا الفيتامين يعزّز جهاز المناعة للجسم.. لا تهملوه خبيرة تغذية: هذا الفيتامين يعزّز جهاز المناعة للجسم.. لا تهملوه
جسم الإنسان لا ينتجه ذاتياً.. ويمكن الحصول عليه من عدة أطعمة

خبيرة تغذية: هذا الفيتامين يعزّز جهاز المناعة للجسم.. لا تهملوه

كشفت مختصة في مجال التغذية عن عديدٍ من الأغذية الغنية بفيتامين C، ويمكن بوساطتها تنويع النظام الغذائي.

وأضافت الخبيرة في مجال التغذية يانا غريشينا: "يوجد فيتامين C في عددٍ من الأطعمة، وخاصة الخضار والفواكه. وهو مهم جداً لصحة الإنسان ويستخدم لمنع وعلاج مرض الأسقربوط، ويساعد على تعزيز الجهاز المناعي. ومن خصائصه المهمة هو أنه من المواد المضادة للأكسدة القوية".

وتابعت غريشينا: "إذا حصلت على ما يكفي من فيتامين C، فستظل بشرتك مشرقة ومتعافية. ومن المستحيل إنتاج الكولاجين دون هذا الفيتامين. إضافة إلى أنه يساعد على تقوية النسيج الضام والجهاز العظمي، ويعزّز الأوعية الصغيرة والأسنان".

وشدّدت الخبيرة، وفق " اليوم"، على أن "جسم الإنسان لا يستطيع بشكل ذاتي إنتاج هذا الفيتامين أو تراكمه، لذلك لا يمكن الحصول عليه إلا من الغذاء الطبيعي".

ووفقاً للطبيبة، يحتاج الجسم إلى 90 ملغم من فيتامين C يومياً، ويمكن أن يظهر النقص أو النقص الحاد في المادة من خلال نزيف اللثة، وبطء التئام الجروح، وتفاقم فقر الدم ومرض الأسقربوط.

وتحتل المراكز الرائدة في احتوائها لفيتامين C، الكشمش، والكرز، والفراولة، ووركين الورد، والفلفل الأصفر، والملفوف، والبقدونس، والسبانخ، والكيوي، والحمضيات، والثوم.

وقالت: "توصي رابطة الصحة العالمية بأربع وجبات من الفاكهة والخضراوات يومياً. على سبيل المثال، تناول تفاحتين وبعض السلطة الطازجة على الغداء والعشاء".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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