مياه الشرقية: رفع درجات الاستعداد لمواجهة الأمطار

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أعلن المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استعداد الشركة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها المحافظة استعدادا لموسم الشتاء، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الصيانة المطلوبة لبالوعات الأمطار وشبكات الصرف الصحي بجميع المناطق على مستوي المحافظة لاستيعاب كميات مياه الأمطار والتأكد من كفاءتها وسرعة التعامل مع ايه حالات طارئه بالشبكات بالتنسيق مع كافة الجهات.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار بديوان الشركة وجميع الفروع التابعة لها، وبناءا عليه بدأت جميع أفرع الشركة بتجهيز السيارات والمعدات وماكينات شفط المياه المتنقلة كما تم وضع خطة لتطهير بلاعات المطر والعمل بصفة دورية للتأكد من صلاحية محطات الرفع وخطوط الشبكات والإنحدار وخطوط الطرد ووضع خطة للتشغيل التبادلي والتفتيش على المعدات والأفراد بواسطة فريق العمل المختص من كل فرع ومتابعة فريق الطوارئ بديوان الشركة.

كما تم تدريب فريق عمل الأزمات والطوارئ بجميع أفرع الشركة على التدخل السريع حال وقوع أزمات مشابهة مستقبلا والتعامل معها بكفاءة وجاهزية .

وناشدت الشركة السادة المواطنين بحسن التعامل مع شبكات الصرف الصحي وعدم القاء مخلفات داخلها فهذا قد يعرضها للانسداد علاوة ونهيب بكافة المواطنين التواصل معنا في حال الاشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:-

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