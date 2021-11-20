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"آبل" تعيد موظفيها إلى مكاتبها ضمن خطة مختلطة للوقاية من "كوفيد 19"

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"آبل" تعيد موظفيها إلى مكاتبها ضمن خطة مختلطة للوقاية من "كوفيد 19" "آبل" تعيد موظفيها إلى مكاتبها ضمن خطة مختلطة للوقاية من "كوفيد 19"
موظفوها طالبوا بسياسة أكثر مرونة للعمل عن بعد

قررت شركة "آبل" الأمريكية إعادة موظفيها إلى مكاتبهم، ضمن خطة مختلفة للوقاية من "كوفيد 19".

وأوضحت "آبل"، بحسب ما نشره موقع "جي إس إم آرينا"، أنها قررت إعادة موظفي آبل إلى المكاتب اعتبارًا من 1 فبراير المقبل.

وكشفت مذكرة داخلية بعث بها الرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك، لموظفي الشركة؛ أن تلك العودة ضمن برنامج العمل الهجين الذي سيسمح لموظفيه بالعمل 4 أسابيع في السنة عن بعد.

وسمحت آبل سابقًا بالعمل عن بُعد لمدة أسبوعين كل عام، لكنها تقدم أسبوعين إضافيين الآن لتوفير "المزيد من الفرص للسفر، أو أن تكون أقرب إلى أحبائك، أو لمجرد تغيير روتينك".

وسيطلب نموذج العمل المختلط مبدئيًا من موظفي "آبل" العمل ليوم أو يومين في المكتب، ثم في مارس سيتعين على الموظفين القدوم إلى المكتب يوم الاثنين والثلاثاء والخميس، بينما يُسمح لهم بالعمل من المنزل أيام الأربعاء ويوم الجمعة.

ومع ذلك لن يكون الموظفون الذين يشغلون مناصب مهمة تتطلب مزيدًا من الوقت في المكتب جزءًا من نموذج العمل الهجين، وقد يُطلب منهم الحضور إلى المكتب أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع.

وأعلنت آبل لأول مرة عن نموذج العمل الهجين في يونيو؛ حيث أرادت مطالبة موظفيها بالعودة إلى المكاتب في سبتمبر، لكن تم تأجيل الخطط إلى أكتوبر، ثم يناير 2022، والآن حتى فبراير.

وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تسير الأمور بالنسبة لشركة آبل مع نموذج العمل الهجين هذا؛ لأن موظفيها طالبوا بسياسة أكثر مرونة للعمل عن بُعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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