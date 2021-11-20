هيتيرا تُعلن عن إطلاق كاميرا في إم 750 دي القابلة للإرتداء لتوفير اتصالات آمنة وذكيّة وشفافة

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يتم استخدام الكاميرات القابلة للإرتداء ("بي دبليو سي") على نطاق واسع في صفوف وكالات إنفاذ القانون من أجل توفير قدر أكبر من الشّفافية. إنّه لأمرٌ ضروريّ أن يختار العملاء الكاميرا القابلة للإرتداء المُناسبة والتي تتلاءم مع متطلباتهم الفعلية. تم تصميم "في إم 750 دي"، وهي أحدث كاميرا قابلة للإرتداء من "هيتيرا"، لالتقاط وتخزين وتحميل الأدلة على غرار الصور ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية التي يتمّ تسجيلها في الموقع. ويُمكن للكاميرات القابلة للإرتداء أن تضطلع بدور أساسيّ في بناء الثقة مع عامة الشعب من خلال تعزيز مساءلةٍ أفضل لعناصر الشرطة وتعزيز الشفافية في الحوادث التي تشمل الشرطة والمواطنين.

مجال رؤية محيطية مائل باتساع 160 درجة

تتيح هذه الكاميرا ذات زاوية الرؤية الواسعة للغاية للمستخدمين التقاط المزيد من الأشياء في نطاق أوسع. ويمكن لكاميرا "في إم 750 دي" التقاط حركات يد الشخص بدقة، حتى لو على بُعد مترٍ واحد.

إلتقاطٌ ذكيّ للمشهد

تضمّ كاميرا "في إم 750 دي" مستشعراً متعدّد الوظائف سيرسل بشكل تلقائي إنذاراً إلى مركز التّحكم في حال تمّ حجب الكاميرا، أو لم تسجّل أي حركة لمدة تتجاوز الوقت المُحدّد، أو تم تفكيكها بدون إذن، أو في حال سقوط الشرطيّ أرضاً. ويسمح هذا الأمر لمسؤول الاتصالات بمعرفة أيّ حالة توجد الكاميرا القابلة للإرتداء في المكان.

تبديل الهوية القائم على تقنية الاتصال القريب المدى ("إن إف سي")

تمكّن تقنيّة الاتصال القريب المدى ("إن إف سي") من تبديل هوية حامل الكاميرا من خلال وضع بطاقة تقنية الاتصال القريب المدى أمام الكاميرا القابلة للإرتداء. يُبسّط هذا الأمر عملية تبديل هوية المستخدم، ويُعزّز توافر الكاميرا القابلة للإرتداء، ويقلّل من النفقات غير الضرورية.

خاصّية "إضغط لتتكلم عبر الجوال" ("بيه أو سي") كأجهزة الراديو

يُمكن استخدام كاميرا "في إم 750 دي" من "هيتيرا" أيضاً كجهاز راديو مُزدوج المسار بتقنية الضغط للتكلّم عبر الجوال يعمل على شبكات "3 جي" أو"4 جي" أو على الشبكة المحلية اللاسيكية. وتسمح هذه الكاميرا لمستخدمي الجهاز بإجراء مكالمة صوتية من خلال الضغط بكل بساطة على زر "إضغط لتتكلم" ("بيه تي تي"). وبفضل التقنيّة المتقدّمة للتخفيف من الضوضاء التي يتمتّع بها الجهاز، تلتقط الكاميرا الصوت وتزيل الضوضاء المحيطة به. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا مزوّدة بمكبّرين للصوت بقوة 1.5 واط من أجل توفير صوتٍ عالٍ وواضح خلال المكالمة، حتى في الأماكن الصاخبة جداً.

خاصّية مُكبّر الصوت والميكروفون عن بُعد ("آر إس إم")

يمكن أيضاً وصل كاميرا "في إم 750 دي" مع جهاز راديو مزودج المسار ضيّق النطاق، الأمر الذي يسمح باستخدام الكاميرا كميكروفون ومكبر صوت يعملان عن بُعد. وبعد توصيل الكاميرا القابلة للإرتداء بجهاز راديو عبر "بلو توث" أو كابل بيانات، يُمكن للمستخدمين إجراء مكالمات صوتية بالضغط على زر "إضغط لتتكلم" ("بيه تي تي") كبير الحجم، ما يساهم في تخفيف العبء على المُستخدم، حيث لا يتعين عليه حمل أيّ جهاز آخر لمُكبّر الصوت والميكروفون عن بُعد.

تحديد المواقع العالمية، وتحديد المواقع في الأماكن المغلقة والخارجية بسرعة

توفّر الكاميرا القابلة للإرتداء "في إم 750 دي" خدمات تحديد الموقع باستخدام نظام التموضع العالمي ("جي بيه إس")، ونظام الملاحة بالأقمار الصناعية ("غلوناس")، ونظام التموضع العالمي المُساعد ("إيه جي بيه إس")، وتحديد المواقع في الأماكن المغلقة باستخدام "بلوتوث". وهذا يعني أنّه حتى في الأماكن ضعيفة الإرسال، مثل مواقف السيارات والأنفاق ومراكز التسوق تحت الأرض وغيرها، سيكون من المُمكن تتبّع مواقع الأفراد الموجودين على الخطوط الأمامية في الوقت الفعلي. كما يُمكن أن تساعد هذه الخاصيّة المستخدم النهائي على إكمال المهام بشكل أكثر سهولة وكفاءة.

إضافات وحلول شاملة

توفر "هيتيرا" حلاً كاملاً لإدارة الكاميرا القابلة للإرتداء والأدلة الرقمية ابتداءً من مكان الواقعة وصولاً إلى قاعة المحكمة. يتضمّن هذا الحل نظام إدارة الأجهزة الجوّالة ("إم دي إم") ومحطة الأجهزة المتكاملة ("آي دي إس") وبرمجية إدارة الأدلة الرقمية ("دي إي إم"). يمكن لإدارة الأجهزة الجوّالة أن تُبرمج الكاميرات القابلة للإرتداء وتُحسّنها عن بُعد على عدّة مراحل لتحسين كفاءة العمل.

كما يمكن لمحطة الأجهزة المُتكاملة أن تجمع بشكل تلقائيّ البيانات من الكاميرات القابلة للإرتداء، أن تستعلم عن الأدلة وتُعيد عرضها. ويمكن لـبرامج إدارة الأدلة الرّقمية أن يُعالج كمّيات كبيرة من البيانات، ويوفّر وظيفة بحث قوية للعثور بسرعة على الأدلة الإلكترونية، ويدعم التّحكم في الوصول المستند إلى الدور وأخذ الإذن من المستخدم للأمان.

وفي العامين الماضيَين، أطلقة شركة "هيتيرا" كاميرتَي "في إم 780" و"في إم 580 دي" القابلتَين للإرتداء. وبإمكانها توفير مجموعة متنوّعة من الحلول لمختلف الحالات. بإمكانك اختيار المنتج الأنسب لك بحسب متطلّباتك وحالات الاستخدام المختلفة الخاصة بك.