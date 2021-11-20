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رئيس مدينة العريش: موجة الطقس السيئ لم تسفر عن وقوع خسائر

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رئيس مدينة العريش: موجة الطقس السيئ لم تسفر عن وقوع خسائر رئيس مدينة العريش: موجة الطقس السيئ لم تسفر عن وقوع خسائر

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قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مدينة العريش، أن موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة التي تشهدها مختلف مدن محافظة شمال سيناء، لن تسفر عن وقوع خسائر أو أضرار للمواطنين.

وأكد رئيس مدينة العريش، في بيان، أن تجمع كميات المياه في شوارع المدينة نتيجة عطل مفاجئ في المحطة الرئيسية، حيث أسفر عن تجمع بؤر مياه في الأماكن المنخفضة نتيجة ارتداد المياه من الخط ، ما استدعى دفع سيارات شفك المياه للسيطرة على الموقف مع سرعه إصلاح العطل الذي أصاب المحطة.

وانتقد رئيس المدينة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لتصوير تجمعات المياه ونشرها علي مواقع التواصل الاجتماعي كما لو كانت العريش تتعرض لكارثة كبيرة، علي غير الواقع.

ووجه رئيس المدينة الشكر لرؤساء الأحياء والهيئات المعاونة والعاملين في مجلس المدينة والعاملين في شركة مياه الشرب علي الجهود المبذولة في سحب المياه من الشوارع.

المصرى اليوم

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