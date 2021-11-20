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طقس خريفي ممطر يسود شمال سيناء

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طقس خريفي ممطر يسود شمال سيناء طقس خريفي ممطر يسود شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طقس خريفي معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع سقوط أمطار غزيرة ومتقطعة علي مدار اليوم.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 10 وحتى 20 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 16 و22 درجة، ومدينة رفح ما بين 16 و21 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 10 و20 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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