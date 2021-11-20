استئناف العمل بمعبر رفح البري بعد العطلة الأسبوعية غدًا الأحد

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تستأنف السلطات المصرية، غدًا الأحد، العمل بمعبر رفح البري في شمال سيناء، في كلا الاتجاهين لعبور المسافرين الفلسطينيين، وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة، وذلك بعد إغلاقه يومي الجمعة والسبت للعطلة الأسبوعية.

وشهد المعبر تنقل عدد 4538 مسافرًا في كلا الاتجاهين، خلال الأسبوع الماضي ، حيث قالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، إنه وصل إلى الأراضي المصرية قادمًا من قطاع غزة 2628 مسافرًا، وغادر الأراضي المصرية إلى القطاع 1910 مسافرًا.

وأكدت الهيئة على إغلاق معبر رفح البري يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع للعطلة الأسبوعية، على أن يستأنف فتحه صباح الأحد لعبور المسافرين في كلا الاتجاهين.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر استثنائيا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16 مايو الماضي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات المتنوعة ومواد البناء وإعادة الأعمار إلى قطاع غزة، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.