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مصرع شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

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مصرع شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بسوهاج مصرع شخصين في حادث انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

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لقى اليوم شخصان مصرعهما إثر انقلاب دراجة بخارية يستقلانها أثناء سيرها على الطريق الشرقى السريع بدائرة مركز دارالسلام فى شرق محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة دارالسلام، بورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول كل من : "رفعت . أ . م "24 سنة - طالب، و"هاني . م . م "21 سنة - كهربائي، ويقيمان بدائرة مركز دار السلام، جثتين هامدتين إدعاء حادث دراجة بخارية، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية، وضباط مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص وأقوال والد الأول وعم الثاني، أنه أثناء قيادة الأول دراجته البخارية بذات الناحية وبرفقته الثاني اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لانقلابها ووفاتهما ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر بالحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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