مطار مرسى علم يستقبل ٨١ رحلة طيران دولية وداخلية الأسبوع الجاري

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، ١٨ رحلة طيران دولية وداخلية مختلفة قادمة من المطارات العالمية والأوربية، ضمن ٨١ رحلة طيران أسبوعية يستقبلها المطار بداية من اليوم حتى نهاية الأسبوع.

وكشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولي، استقبال المطار خلال الاسبوع الجاري من ١١ دول أوروبية ويشهد زيادة ملحوظة في السياحة لأوكرانيا، فيما يبلغ إجمالي الرحلات الأسبوعية إلى ٦ إيطاليا و١٧ رحلات ألمانية و٨ تشيكي و١٢ رحلة بولندي و٢٥ رحلة أوكرانيا و٣ رحلة سويسرا و٣ مصر للطيران و١ رحلة مجري و٢ بيلاروسيا و١ فرنسا و١ ليتوانيا و٢ مالدوفا.