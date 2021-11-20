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شهدت عدد من المحافظات فى ساعات مبكرة من الصباح وفجر اليوم السبت سقوط أمطار غزيرة صاحبها رعد وبرق وانخفاض فى درجات الحرارة، وتلبدت السماء بالغيوم خلال حالة الطقس اليوم.

أمطار غزيرة فى محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة سقوط أمطار غزيرة اعتبارًا من الساعة الرابعة فجرًا وصاحبها برق شديد وأصوات رعد عنيفة.

وأعلنت محافظة البحيرة عن انتشار سيارات الكسح والمعدات لرفع تراكمات المياه من الشوارع، مؤكدة انتظام الحركة المرورية بالشوارع والطرق الرئسية فى المحافظة بعد ليلة شتاء شديد شهدتها المحافظة.

وكان اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر تعطيل الدراسة فى مدارس البحيرة اليوم السبت للطلاب والمعلمين، واستثنى القيادات اللازمة للتعامل مع تراكمات الأمطار خلال حالة الطقس اليوم.

برق ورعد فى محافظة مطروح

وشهدت محافظة مطروح برق ورعد مصاحب لسقوط الأمطار الغزيرة فجرًا، والتى بدأت من مدينة سيدي عبد الرحمن ثم مدينة الحمام.

وكان اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، قرر تعليق الدراسة بمدارس مطروح اليوم ولحين اشعار آخرتحسبا لموجة الطقس السيئ التى تمر بها مصر.

أمطار غزيرة فى الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية لحالة من الأمطار الشديدة على المحافظة، وصاحبها رعد وبرق، مع انخفاض درجات الحرارة، ودفعت شركة الصرف بسيارات الكسح لرفع تراكمات المياه من الشوارع.

وناشد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين بتوخي الحذر وعدم الخروج لغير الضرورة واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة الطقس السيئ.

وكان محافظ الإسكندرية قرر تعطيل الدراسة اليوم السبت فى مدارس محافظة الإسكندرية، بسبب سوء حالة الطقس.

رعد وبرق وأمطار غزيرة فى محافظة كفر الشيخ تسبب قطع الكهرباء

وسقطت أمطار غزيرة فى محافظة كفر الشيخ فجر اليوم صاحبها برق ورعد فى مناطق متعددة من المحافظة، وتسبب سوء الأحوال الجوية فى قطع الكهرباء عن مناطق متعددة من مدينة دسوق.

وكان محافظ كفر الشيخ قرر تعطيل الدراسة فى مدراس محافظة كفر الشيخ اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة اليوم فى 7 محافظات

قرر المحافظون فى 7 محافظات تعطيل الدراسة اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية وهي محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء.

خريطة سقوط الأمطار وتقرير حالة الطقس اليوم السبت وتوقعات درجات الحرارة السبت 20-11-2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار تشهدها مصر خلال حالة الطقس اليوم السبت، تؤدي تلك الحالة إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

ويتراوح الانخفاض فى درجات الحرارة بين 3 إلى 4 درجات، يمتد سوء الأحوال الجوية من شمال البلاد ويمتد حتى شمال الصعيد ومحافظات القاهرة الكبرى.

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار تتراوح بين المتوسطة والغزيرة وتكون رعدية مصحوبة بقطع الثلج مع نشاط للرياح أحياناً على الإسكندرية ودمياط والسلوم ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ والعريش وبورسعيد.

ويتوقع أن تكون الأمطار خلال طقس اليوم متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من محافظات الدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية على فترات متقطعة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم في مناطق من القاهرة الكبرى وشمال سيناء وشمال الصعيد ومدن القناة على فترات متقطعة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم المتوقعة 22 درجة للعظمي والصغرى 15 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الإسكندرية خلال حالة الطقس اليوم 20 درجة للعظمى والصغرى 16 درجة.

وتكون درجة الحرارة في أسوان اليوم 26 درجة للعظمى والصغرى 16 درجة.

وتكون درجات الحرارة في مصر اليوم كما يلي: