مواعيد مباريات اليوم السبت 20-11-2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات ليفربول وتشيلسي وبرشلونة ويوفنتوس وسان جيرمان

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يتضمن جدول مواعيد مباريات اليوم لعب العديد من المباريات الهامة في عدد من الدوريات منها الدوري الانجليزي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري الفرنسي بالإضافة إلى الدوري السعودي.

يلعب ضمن جدول مباريات اليوم العديد من الفرق الهامة، ونستعرض من أهم مباريات اليوم هي مباراة تشيلسي الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ومباراة ليفربول والذى يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي ويلعب ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح.

ويلعب أيضًا فريق وست هام الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي متساويًا مع فريق مان سيتي.

ويلعب أيضأ فريق أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكذلك فريق برشلونة أيضًا في الدوري الإسباني.

ويشهد جدول مباريات اليوم لعب نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي، ويلعب أيضًا بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

ويلعب باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، كما يلعب النصر والرائد في الدوري السعودي.

تستعرض المصري اليوم مع متابعيها اليوم جدول مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والدوري الفرنسي والدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإيطالي والدوري السعودي.

تعتبر مباراة ليفربول وأرسنال وكذلك مباراة تشيلسي وليستر سيتي من أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي، وتكون مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي كما يلي:

موعد مباراة تشيلسي × ليستر سيتي – الساعة 2.30 ظهرا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sports 1 HD Premium .

موعد مباراة أستون فيلا × برايتون – الساعة 5 مساءا على قناة بين سبورت 2 بريميوم beIN Sports 2 HD Premium

نيوكاسل يونايتد × برينتفورد – الساعة 5 مساءا.

نوريتش سيتي × ساوثهامتون – الساعة 5 مساءا بتوقيت مصر.

واتفورد × مانشستر يونايتد – الساعة 5 مساءا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sports 1 HD Premium .

وولفرهامبتون × وست هام يونايتد – الساعة 5 مساءا بتوقيت القاهرة.

بيرنلي × كريستال بالاس – الساعة 5 مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة ليفربول × أرسنال – الساعة 7.30 مساءا على قناة بين سبورت 1 بريميوم beIN Sports 1 HD Premium .

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو × فياريال – الساعة الثالثة عصرا على قناة بين سبورت كونكت beIN Sports Connect

مباراة شبيلية × ديبورتيفو ألافيس – الساعة 5.15 مساءا على قناة بين سبورت كونكت beIN Sports Connect

موعد مبارة أتلتيكو مدريد × أوساسونا – الساعة 7.30 مساءا على قناة بين سبورت كونكت beIN Sports Connect

موعد مباراة برشلونة × إسبانيول – الساعة 10 مساءا على قناة بين سبورت كونكت beIN Sports Connect

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أتلانتا × سبيزيا – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة يوفنتوس × لاتسيو – الساعة 7 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ميلان × فيورنتينا – الساعة 9.45 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

أرمينيا بيليفيلد × فولفسبورج – الساعة 4.30 عصرا.

هوفنهايم × لايبزيج – الساعة 4.30 عصرا.

مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ × جرويتر فورت – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت مصر.

باير ليفركوزن × بوخوم – الساعة 4.30 عصرا.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند × شتوتجارت – الساعة 4.30 عصرا بتوقيت مصر.

يونيون برلين × هيرتا برلين – الساعة 7.30 مساءا.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي اليوم

موعد مباراة باريس سان جيرمان × نانت – الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر.

رين × مونبلييه – الساعة 10 مساءا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة اليوم

الطائي × الفتح – الساعة 2.15 ظهرا بتوقيت القاهرة على قناة الرياضية السعودية.

ضمك × الفيحاء – الساعة 2.30 ظهرا على قناة الرياضية السعودية 2.

الفيصلي × الشباب – الساعة 4.45 مساءا على قناة الرياضية السعودية.

موعد مباراة النصر × الرائد – الساعة 6.45 مساءا بتوقيت مصر على قناة الرياضية السعودية.

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