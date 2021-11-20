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«هو أي تلاقيح كلام وخلاص؟».. هاني شاكر ردًا على «ساويرس»: أنا لا أقبل هذا الكلام ()

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«هو أي تلاقيح كلام وخلاص؟».. هاني شاكر ردًا على «ساويرس»: أنا لا أقبل هذا الكلام (فيديو) «هو أي تلاقيح كلام وخلاص؟».. هاني شاكر ردًا على «ساويرس»: أنا لا أقبل هذا الكلام ()

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ردًا على الجدل الدائر بعد قرار منع عدد من مطربي المهرجانات بالغناء، قال الفنان الكبير هاني شاكر، إذا كان هناك عضو لدي وقام بفعل شيء خارج أقوم بمحاسبته ولا أنتظر الرقابة .

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، ردًا على مداخلة المهندس نجيب ساويرس قال «شاكر»: «الأستاذ اللي اتكلم وقال نفسنة، أنا هتنفسن من حنجرة وكزبرة أتنفسن إزاي بأمارة إيه هو أي تلاقيح كلام على الناس، أي تقليل من قيمة الناس المحترمة في البلد، كل اللي عايز يقول كلمتين يقولهم؟ أنا لا أقبل هذا الكلام».

وعن مطربي المهرجانات وقرار منعهم قال إن هناك أشخاص كثيرين تقدموا بمحاضر لحسن شاكوش بعد اتهامه لزملائه على المسرح العازفين الإيقاع بأن أولادهم راقصات.

وعن باقي الأسماء التي مُنعت داخل القرار قال الفنان هاني شاكر إن عليهم التقدم في الاختبارات المقبلة واجتيازها وأنه لا يمنع أحد.

المصرى اليوم

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