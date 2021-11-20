«لنا الله في هذا الجيل» ... أول تعليق من الموسيقار هاني مهنا على منع مطربي المهرجانات من الغناء

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علق الموسيقار الكبير هاني مهنا، على قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء، قائلاً:«احنا عندنا الشباب مش مطعم فنياً، وعندنا كارثة أن التربية الفنية مش موجودة في المدارس».

وأضاف «مهنا» في اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة MBC مصر :«انهارده المشكلة أن الشباب بتوعنا مش مطعمين، معندهومش ذوق فني، ومن ساعات ماغلقت حصص التربية الوطنية بقا عندنا تشتت في العقلية، واحنا لنا الله في الجيل دا».

وكان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قد أصدر قرارات بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة «حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليلة، أحمد قاسم الشهير بفيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا».