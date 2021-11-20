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أبدى المهندس يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رضاه عن الاداء الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال مباراة الزمالك.

وتعرض الإسماعيلي للخسارة أمام الزمالك، بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال يحيى الكومي، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»، :«ليس بالإمكان أفضل مما كان، اللاعبون قدموا مباراة جيدة أمام الزمالك، ولكن التوفيق لم يكن حليفهم خلال المباراة».

وأضاف:«كانت هناك أكثر من فرصة لم يستطع اللاعبين استغلالها، لدينا ثقة كبيرة في تحسن النتائج في المباريات المقبلة مع الجهاز الفني بقيادة الارجنتيني خوان براون».