أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على حكم مباراة الأهلي والمقاولون

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علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحالات التحكيمية خلال مباراة الفريق الأحمر أمام المقاولون العرب، في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على المقاولون، بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور»، إن النادي الأهلي كان له ضربة جزاء قبل طرد حمدي فتحي، وذلك بعد أن لمست الكرة يد مدافع المقاولون العرب.

وأوضح: «لدينا ضربة جزاء والكرة ارتدت علينا بطرد حمدي فتحي، ولكن لو مفيش ضربة جزاء فطرد حمدي فتحي صحيح»