اختفت بعد اتهامها نائب رئيس الوزراء الصيني بالتحرش.. حقائق عن لاعبة التنس بينج شواي

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أثارت لاعبة التنس الصينية بينج شواي، الجدل في الرأي العام الدولي بعد زعمها عبر حسابها على موقع للتواصل الاجتماعي هذا الشهر أن تشانغ قاولي، الذي كان عضوا في أعلى هيئة لصنع القرار في الصين، أجبرها على ممارسة الجنس وأقاما فيما بعد علاقة متقطعة بالتراضي.

وقالت بينج في المنشور، الذي تم حذفه بعد حوالي نصف ساعة من نشره، إنها لا تستطيع تقديم دليل يدعم مزاعمها.

وازدادت المخاوف في عالم التنس مع اختفاء بينغ منذ نشر هذه التدوينة، وساند الاتحاد الدولي للعبة طلبا من اتحاد اللاعبات المحترفات للصين بالتحقيق في هذه المزاعم.

ولم تعلق بكين حتى الآن على هذه المزاعم وتم حظر مناقشة الموضوع على وسائل التواصل الصينية التي تخضع لرقابة شديدة ودعا اتحاد اللاعبات للتحقيق في المزاعم.

فيما يلي حقائق عن لاعبة التنس الصينية بينج شواي التي لم تظهر علنا منذ إطلاق مزاعم عن التعرض لاعتداء جنسي من نائب سابق لرئيس الوزراء الصيني.

ولدت في الثامن من يناير 1986 في هونان بالصين

- الألقاب في البطولات الأربع الكبرى (زوجي السيدات) ويمبلدون 2013 وفرنسا المفتوحة 2014.

- بدأت ممارسة التنس في الثامنة من عمرها بعد تشجيع من أحد أقاربها.

- فازت بلقبها الأول في الزوجي في بطولة تابعة لاتحاد اللاعبات المحترفات في قوانغتشو المفتوحة في 2007 مع شريكتها ومواطنتها يان زي.- فازت بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى مع شريكتها التايوانية هسيه سو-وي في ويمبلدون 2013 بعد فوزهما على الثنائي الاسترالي آشلي بارتي وكيسي ديلاكوا.

- فازت بخمسة ألقاب للزوجي في 2013 مع هسيه من بينها البطولة الختامية.

- صعدت لصدارة التصنيف العالمي لزوجي السيدات في 2014 لتصبح أول صينية تحقق هذا الإنجاز.

- فازت بزوجي السيدات في فرنسا المفتوحة مع هسيه في 2014 بعد تغلبهما على الثنائي الإيطالي سارة إيراني وروبرتا فينشي في النهائي.

- بلغت الدور قبل النهائي في أمريكا المفتوحة 2014 في افضل أداء لها في الفردي ببطولة كبرى خلال مسيرتها.

- فازت بأول ألقابها في الفردي في بطولات المحترفات في 2016 بعد مشاركتها ببطاقة دعوة في تيانجيان المفتوحة.

- مثلت الصين ثلاث مرات في الألعاب الأولمبية في 2008 و2012 و2016. فازت بذهبية الفردي في ألعاب آسيا 2010 إضافة إلى ذهبية الفرق.

- فازت بلقبين للفردي و23 لقبا للزوجي في بطولات المحترفات.