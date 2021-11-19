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رئيس« الإنجيلية» يشارك في الاحتفال بمرور 114 عامًا على تأسيس كنيسة العباسية

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رئيس« الإنجيلية» يشارك في الاحتفال بمرور 114 عامًا على تأسيس كنيسة العباسية رئيس« الإنجيلية» يشارك في الاحتفال بمرور 114 عامًا على تأسيس كنيسة العباسية

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شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الجمعة، في احتفاليَّة مرور ١١٤ عامًا على تأسيس الكنيسة الإنجيلية في حي العباسية و٧٠ عامًا على إنشاء مبنى الكنيسة، وافتتاح تجديداتها، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي، واللواء محمد عقل، رئيس حي الوايلي، والدكتور أشرف حاتم، عضو مجلس النواب، والدكتورة ندى ألفي، عضو مجلس النواب.


قدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل وقال في بداية كلمته: «أشعر بسعادة كبيرة وفرح بوجود ومشاركة إخوتنا وأهلنا المسلمين في احتفال اليوم، ونشكر الله على استقرار بلادنا العزيزة ، في ظل دعم الرئيس عبدالفتاح لمناخ المواطنة الحقيقية، كما أتقدم بخالص التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بالعباسية، وإلى راعي الكنيسة، القس ثروت ثابت».


وأضاف رئيس الإنجيلية: «كنيسة العباسية تمثل الخدمة المتميزة، التي تشعر بالناس وتتأثر معهم، وتتواصل بلغة سهلة ومرونة لتحقيق التكامل والتكافل بين أعضاء الجسد الواحد، التكامل الذي يضيف جمالًا وكرامة للأعضاء الأضعف. نصلي إلى الله أن يعطينا حياة الخدمة المميزة متكاملين في الاستيعاب والاحتواء للجميع».

شارك بالحضور كل من، القس باسم بشرى، أمين عام المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي العام، والعميد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، والقس صموئيل زكي، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس يوسف عادل، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، والقس سليمان صادق، الراعي الإكرامي للكنيسة الإنجيلية بالفجالة، والقس يوسف بطرس، راعي كنيسة منشية الصدر الإنجيلية، القس جورج عزمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بمدينة نصر، والأستاذة هالة توما، مدير مدرسة نيو رمسيس كوليدج لسنودس النيل الإنجيلي، والمقدم محمد عبدالمنعم، رئيس مباحث قسم الوايلي، والقمص فلوباتير، راعي كنيسة العذراء الشرقية، والدكتور مدحت الوكيل، أمين حزب مستقبل وطن قسم الوايلي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة القاهرة.

المصرى اليوم

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