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شبان فلسطينيون يطلقون الألعاب النارية صوب قوات الاحتلال بالقدس ()

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شبان فلسطينيون يطلقون الألعاب النارية صوب قوات الاحتلال بالقدس (فيديو) شبان فلسطينيون يطلقون الألعاب النارية صوب قوات الاحتلال بالقدس ()

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق شبان فلسطينيون يطلقون لمفرقعات نارية صوب قوات الاحتلال في قرية العيساوية بالقدس المحتلة.

واندلعت منذ قليل مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في بلدة العيساوية بالقدس.

اندلعت خلال الأيام الماضية عدد من المواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في العيسوية، ردا على استشهاد الفتى عمر أبوعصب 16 عاماً، برصاص مستوطن وقوات الاحتلال، في شارع الواد في القدس القديمة.

وأغلق المتظاهرون شوارع بلدة العيسوية، ومحيط منزل الشهيد بالحجارة والأخشاب، تزامنا مع انتشار وتواجد لقوات الاحتلال على مداخل البلدة في محاولة لاقتحامها، وألقت القوات القنابل الغازية بكثافة باتجاه البلدة، والأعيرة المطاطية، وبعد أكثر من ساعتين اقتحمت القوات وسط البلدة.

واعلنت القوى الوطنية والإسلامية في العيسوية، عن الاضراب الشامل أمس الخميس، حدادا على الشهيد أبوعصب.

وافرجت الشرطة عن والديّ الشهيد وشقيقه بعد التحقيق معهما في مركز شرطة المسكوبية.

المصرى اليوم

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