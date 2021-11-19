موعد مباراة الأهلي القادمة ضد غزل المحلة في الدوري المصري 2021 -2022

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الأهلي المصري يخوض لقاءا هاما وقويا أمام زعيم الفلاحين، غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021 - 2022.

ويخوض الأهلي في الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري الممتاز الإثنين المواقق 22-11-2021 أمام عزل المحلة عند الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والنصف بتوقيت الإمارات- دبي- أبوظبي.

الأهلي يخوض لقاءا هاما أمام سموحة عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت الإمارات.