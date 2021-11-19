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وزيرا خارجية لبنان وتركيا يبحثان إعادة النازحين السوريين و الازمة الخليجية

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وزيرا خارجية لبنان وتركيا يبحثان إعادة النازحين السوريين و الازمة الخليجية وزيرا خارجية لبنان وتركيا يبحثان إعادة النازحين السوريين و الازمة الخليجية

جي بي سي نيوز :- دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، إلى تنسيق الجهود الإقليمية بين لبنان وتركيا والأردن والعراق اللواتي يستضفن العدد الأكبر من النازحين السوريين.
وطالب الوزير بو حبيب في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي التقاسم العادل للأعباء والعمل على إعادة النازحين إلى بلادهم.
واكد أن لبنان حريص على تحسين علاقاته مع جميع الدول، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تعاون بين لبنان وتركيا والإعداد لمذكرات تفاهم أخرى مستقبلا.
بدوره، أعرب اوغلو عن أمله بأن يتجاوز لبنان قريبا الأزمات التي يعيشها واستعداد تركيا لتقديم أية مساعدة في هذا المجال.
واوضح أن المباحثات تطرقت إلى كيفية التعاون في الإعادة الطوعية للنازحين السوريين إلى بلدهم.
وكان اوغلو اجتمع في بيروت مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
واشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية إلى أن عون رحب بأية مساعدة تقدمها تركيا لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، ومناشدة المجتمع الدولي لكي يقدم المساعدات للنازحين داخل سوريا تشجيعا لهم على العودة.
ودعا عون إلى تنسيق الجهود الإقليمية مع تركيا والأردن والعراق في سبيل إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم.

الازمة الخليجية

و أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن أمل بلاده حلّ الأزمة بين لبنان ودول خليجية عبر الاحترام المتبادل، مبديا استعداد أنقرة للقيام بدور في هذا المجال.

وشدد الوزير التركي -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب في بيروت- على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية لتخطي الأزمات وإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها.

بترا + الجزيرة 

جي بي سي نيوز

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