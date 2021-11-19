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استضافة اجتماعات الكوميسا بالعاصمة الادارية الجديدة واعلان تسلم للرئاسة

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استضافة اجتماعات الكوميسا بالعاصمة الادارية الجديدة واعلان تسلم مصر للرئاسة استضافة اجتماعات الكوميسا بالعاصمة الادارية الجديدة واعلان تسلم للرئاسة

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تعقد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مؤتمراً صحفياً يوم الاحد المقبل بحضور تشيليشي كابويبوي السكرتير العام لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى "الكوميسا" للإعلان عن الترتيبات الخاصة باستضافة لقمة الكوميسا الحادية والعشرين والمقرر عقدها بالعاصمة الادارية الجديدة يوم الثلاثاء المقبل وذلك بمشاركة ممثلي الدول الإفريقية الأعضاء بالتجمع وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الافريقية سواء من خلال الحضور الفعلى او المشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس الى جانب الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري وعدد من ممثلي تجمع الكوميسا بالقاهرة.

ومن المقرر ان تشهد القمة تسلم مصر رئاسة الكوميسا ، وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 ، حيث تتطلع مصر إلى تأكيد دورها الريادى فى محيطها الافريقى من خلال المساهمة في زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول تجمع الكوميسا في العديد من المجالات الاقتصادية .

كما ستستعرض وزيرة التجارة والصناعة خلال المؤتمر الرؤية التى اعدتها الوزارة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الاعضاء خلال فترة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا .

جدير بالذكر ان السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقى " الكوميسا " هى احد اهم تجمعات التكامل الاقتصادى الاقليمى فى القارة الافريقية ، حيث يضم التجمع فى عضويته 21 دولة هم مصر ، بوروندى ، جزر القمر ، الكونغو الديمقراطية ، جيبوتى ، اريتريا ، اسواتينى ، اثيوبيا ، كينيا ، ليبيا ، مدغشقر ، مالاوى ، موريشيوس ، رواندا ، سيشل ، الصومال ، السودان ، تونس ، اوغندا ، زامبيا ، زيمبابوى ، وتبلغ المساحة الجغرافية لدول الكوميسا ما يقرب من 13 مليون كم٢، ويصل عدد سكانها 586 مليون نسمة .

المصرى اليوم

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